Manchester United n’aura donc pas traîné pour finaliser l’arrivée de Fred. José Mourinho l’avait clamé haut et fort il y a quelques semaines, sa priorité était d’attirer un milieu de terrain. Le technicien portugais souhaitait en effet se renforcer dans l’entrejeu après les départs de Michael Carrick (retraite) et Marouane Fellaini (fin de contrat). Les dirigeants mancuniens ont donc accéléré le processus dès le mois d’avril pour prendre tout le monde de court y compris Manchester City.

Gilberto Silva l’agent du joueur aura joué un rôle prépondérant dans les négociations, lui qui a multiplié les voyages en Angleterre ces dernières semaines pour finaliser le deal. Initialement, le Shakhtar réclamait le montant de la clause libératoire du joueur soit 60 millions d’euros. Mais l’affaire se serait ficelée pour un montant inférieur. Si on ne connait pas la durée de son contrat, United frappe fort avec une recrue estivale de premier choix. Une arrivée prestigieuse qui en annonce beaucoup d’autres du côté d’Old Trafford.

« Manchester United est heureux de vous annoncer qu’il a conclu un accord avec le Shakhtar Donetsk pour le transfert de Frederico Rodrigues de Paula Santos, dit Fred. » Le Brésilien de 25 ans est actuellement avec sa sélection en train de préparer la Coupe du Monde. Voilà une première recrue qui devrait en amener une autre très bientôt. Le jeune Diogo Dalot, de Porto, doit s’engager dans la semaine avec Manchester United. Il devrait coûter environ 20 M€, soit le montant de sa clause libératoire.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

