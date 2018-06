Yaya Touré a fait les gros titres hier entre son appel du pied à l’OM mais aussi ses accusations de racisme envers Pep Guardiola. Et aujourd’hui, c’est au tour de son agent de faire les gros titres. Jamais avare de phrases assassines, Dimitri Seluk s’est lui aussi fait plaisir lors d’un entretien au média russe Sport24. Il a évidemment critiqué l’entraineur de Manchester City et a aussi laissé entendre que l’Ivoirien choisirait de poursuivre sa carrière en Angleterre, pour justement montrer à son ancien coach qu’il s’est trompé sur son compte.

« On ne peut pas dire une seule bonne chose à propos des qualités humaines de Pep. Ma grand-mère pourrait gagner le championnat avec le Bayern. Il y a une cohérence avec les choix de Pep Guardiola. Il va tout le temps dans des clubs avec un budget énorme et qui gagnent tout le temps. (...) Pep, va à Leicester et essaie de gagner quelque chose » entame le truculent agent. « Qu’est-ce que Guardiola a réalisé ? En deux ans, il a remporté ce qu’a remporté Mancini ou Pellegrini. Et puis Pellegrini a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, Guardiola pas encore. »

Yaya Touré prêt à toucher 1 livre par semaine en salaire fixe

Seluk précise au cours de cet entretien que Yaya Touré privilégierait un challenge en Angleterre, malgré ses propos sur l’OM, pour justement affronter Pep Guardiola et lui donner tort. « Yaya a beaucoup d’offres de différents pays, qui sont prêts à mettre beaucoup d’argent, mais nous avons décidé de consacrer la saison prochaine à Guardiola. Le fait que Guardiola ait mis fin à la carrière de Yaya à Manchester City n’est même pas une erreur, mais un crime pour moi. » Et pour rester dans un club anglais capable de jouer le titre, l’Ivoirien serait prêt à faire d’énormes sacrifices financiers.

« Au moment où d’énormes sommes sont dépensées en Angleterre, je déclare officiellement que Yaya est prêt à être engagé en tant que joueur libre dans n’importe quel club anglais du top six avec un salaire de 1£ par semaine, mais avec un système de bonus basé sur certains objectifs. Je crois qu’un joueur comme Yaya n’empêcherait pas Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham ou Liverpool de gagner. » Voilà qui ressemble à un sérieux appel du pied. Une chose est certaine, le clan Yaya Touré fera tout pour mener la vie dure à Guardiola.