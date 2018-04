La saison n’est pas encore finie en Premier League, mais l’heure des bilans et des récompenses a déjà sonné de l’autre côté de la Manche. En effet, la PFA (l’association des footballeurs professionnels en Angleterre) a dévoilé son onze de la saison. Comme souvent, c’est l’équipe qui va glaner le titre (et qui l’a déjà pour l’occasion) qui est mise en avant. On trouve ainsi cinq joueurs de Manchester City.

Nicolas Otamendi, Kyle Walker, Kevin de Bruyne, David Silva et Sergio Agüero sont ainsi inclus dans cette équipe type. Une juste récompense, notamment pour De Bruyne, qui concourt également pour le prix de joueur de l’année avec notamment Mohamed Salah et Harry Kane. Ces deux derniers sont bien sûr présents dans l’équipe type de la PFA.

Le deuxième club le plus représenté est Tottenham, avec Vertonghen en défense, Eriksen au milieu et donc Kane en attaque, soit 3 joueurs. Cela peut sembler paradoxal puisque Tottenham est, pour l’instant, seulement 4e de Premier League, mais cela dit tout de la qualité de jeu proposée par les Spurs. Tout le contraire de Manchester United, 2e du championnat, qui place seulement son gardien, David De Gea, dans le onze type. Notons que le portier espagnol y apparaît pour la 4e année consécutive ! Enfin, Chelsea est représenté, grâce à son latéral gauche Marcos Alonso.

