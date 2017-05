Arsène Wenger vient de boucler sa 21e saison consécutive à Arsenal. Le technicien n’a pas rempli les objectifs du club, à savoir de se qualifier en Ligue des Champions pour une vingtième année consécutive. L’Alsacien a surtout vécu l’une des saisons les plus compliquées de sa carrière, avec une gifle reçue en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern et une petite cinquième place en Premier League. Après le dernier match de la saison face à Everton (3-1), le Français a dressé un bilan à chaud de la saison au micro de SFR Sport.

L’entraîneur des Gunners s’est montré plutôt lucide et s’est vite tourné vers l’avenir. « On est trop court d’un point malheureusement. On fait 75 points, et on n’est pas dans les quatre premiers, je pense que c’est la première fois en 20 ans. C’est pareil, pour la ligue des champions, c’est la première fois en 20 ans qu’on ne la jouera pas, c’est une déception. D’un autre côté, sur les dix dernières années c’est l’un des meilleurs totaux qu’on a fait. Je pense qu’on a eu un gros coup de mou après l’élimination en Ligue des champions, on paye pour ça. Après, le groupe est fort, il s’est bien ressaisi et a terminé en trombe, » a-t-il confié avant de dévoiler ses ambitions pour la saison prochaine... s’il reste. « Il faut garder ce groupe, et je pense qu’il est assez fort pour gagner le championnat. » Garder ses cadres donc, comme Sanchez et Ozil (en fin de contrat dans un an, ndlr), et Arsenal sera compétitif pour le titre la saison prochaine.

Le légendaire entraîneur n’a pas pu échapper à la question portant sur son avenir. D’après de nombreux médias anglais, la tendance est que le coach de 67 ans prolonge son contrat de deux années, mais avec certaines concessions. Le Strasbourgeois a coupé court à cette dernière rumeur. « N’écoutez pas trop ce qu’on dit. N’écoutez pas les gens, tout le monde parle trop. Tant que je travaillerai, je travaillerai avec mes prérogatives qui sont dans tous mes contrats et c’est tout, » a-t-il tranché. Pas de concession donc, mais peut-être une prolongation. Réponse à l’issue de la finale de la Cup, face à Chelsea, le 27 mai prochain.