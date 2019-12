141 millions d’euros. L’été dernier, le LOSC a touché le jackpot. Victimes de leur succès après une belle saison de Ligue 1 Conforama, les Dogues ont vendu Nicolas Pépé à Arsenal ainsi que le duo Thiago Mendes-Youssouf Koné à l’Olympique Lyonnais. Des départs qui étaient plus ou moins attendus pour Pépé et Thiago Mendes. En revanche, celui de Rafael Leão à l’AC Milan a été une surprise. Arrivé libre dans le nord après avoir rompu son contrat avec le Sporting CP, le jeune attaquant a su trouver sa place au sein de l’écurie lilloise. Auteur de 8 buts en 26 apparitions toutes compétitions confondues, le Portugais a tapé dans l’œil de plusieurs écuries bien décidées à le recruter. Everton et Valence en faisaient partie. Mais c’est finalement l’AC Milan qui a eu le dernier mot. Le 1er août dernier, les Lombards ont officialisé son arrivée pour cinq ans et un montant estimé entre 35 et 40 millions d’euros.

Rafael Leão prend ses marques

Lors de sa présentation à la presse, l’ancien joueur du LOSC n’avait pas caché qu’il était en train de vivre un vrai rêve. « Je choisissais tout le temps l’AC Milan sur PlayStation car c’était vraiment une équipe forte, le club avait gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de super joueurs ici par le passé. Je ne les ai pas vus directement, mais j’ai regardé de nombreuses vidéos de Maldini, Rui Costa, Kaka, Seedorf. Ils ont tous écrit l’histoire du football. C’est super d’être ici ». Puis il avait ajouté : « Jouer avec deux attaquants plutôt qu’un seul vous donne plus de chances de marquer. L’un peut rester dans l’axe, l’autre peut avoir plus de liberté. Je suis venu pour aider l’équipe, peu importe la position où le coach me demande de jouer. Je veux aider l’AC Milan à atteindre ses objectifs. Piatek est un super attaquant. Il l’a prouvé au Genoa et a continué à le faire à l’AC Milan. J’espère l’aider en lui faisant de nombreuses passes. Plus il marque de buts, mieux l’équipe est (...) Je suis venu ici pour faire de mon mieux ».

Voyons où en est Rafael Leão quelques mois après ses débuts en Serie A ? Aligné à onze reprises, à chaque fois en championnat, il a été titularisé à six reprises. Le temps pour lui d’inscrire un but. C’était le 29 septembre dernier lors de la défaite 3 à 1 face à la Fiorentina. Depuis, il n’a plus réussi à trouver le chemin des filets, soit plus de deux mois (7 rencontres). Comme au LOSC où il avait inscrit un but lors de sa deuxième apparition avant de rester muet quelques rencontres, le Portugais doit encore trouver son rythme et se montrer efficace au sein d’une formation qui doit s’améliorer offensivement (16 buts marqués en 15 journées de championnat). Alors que la presse transalpine met en avant son énorme potentiel et le fait qu’il ait pu faire de bonnes prestations apportant notamment sa vivacité, son irrégularité ou encore sa capacité à être décisif a également été évoquée. Des premiers pas mitigés que Valentina Clemente, journaliste pour le Corriere dello Sport et spécialiste du football italien, a évoqué pour notre site.

La possible arrivée d’Ibra, une bonne nouvelle ?

« Rafael Leão était l’un des joueurs les plus attendus à Milan par rapport au prix qu’il a coûté lors du dernier mercato. Dans un Milan en pleine transformation, on avait l’espoir qu’il puisse vraiment changer la donne. Il a eu un début de saison encourageant. Il a laissé une trace plus ou moins importante dans certains matches. Mais ensuite, il a manqué de continuité. La situation du Milan AC ne l’a pas aidée entre les différents changements et son adaptation à un nouveau championnat. Je pense que ça a compliqué la donne. La direction du Milan et l’entraîneur Stefano Pioli ont complètement confiance en lui. Il faut être patient, attendre qu’il prenne plus ses marques ». La probable arrivée de Zlatan Ibrahimovic, un élément expérimenté et qui présente l’avantage de bien connaître le Calcio, pourrait l’aider à passer un cap. Car les deux hommes pourraient évoluer ensemble en attaque comme le précise Valentina Clemente.

« Pioli a souligné récemment que Rafael Leão n’était pas un attaquant capable de couvrir seul tout l’axe. Il a dit qu’il était plutôt une pointe qui pouvait travailler à deux. On parle beaucoup d’une possible association avec Zlatan Ibrahimovic. Tout le monde sait que ça pourrait très bien marcher entre le Suédois et lui. Donc on va voir si Ibra revient à Milan ». Quoi qu’il en soit, le footballeur né en 1999 doit continuer à prendre ses marques au sein d’une ligue qu’il découvre. Son adaptation prend du temps, mais cela n’a rien d’étrange à écouter la spécialiste du foot italien. « En général, on a vu que ce n’était jamais évident pour un joueur de s’adapter au championnat d’Italie. Rafael Leão n’est pas le seul joueur qui a des soucis. La difficulté pour lui est de trouver les bons espaces pour attaquer la défense. La défense en Italie est complètement différente. Pour un attaquant ce n’est pas évident de trouver tout de suite une bonne dynamique en face de défense plus structurée par rapport au championnat de France (...) Mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne partira pas en janvier. La suite de sa saison dépendra de l’évolution de l’AC Milan ». Cela dépendra aussi de l’évolution d’un Rafael Leão bien décidé à s’imposer en Lombardie et en Italie.