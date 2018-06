Disons le clairement. L’Olympique de Marseille n’était pas la priorité de Mario Balotelli à la fin de la saison avec l’OGC Nice. Pour l’attaquant de 27 ans et son agent Mino Raiola, l’objectif était annoncé : faire un retour fracassant en Serie A, chez un cador comme la Juventus Turin ou Naples. Mais voilà, les portes se sont vite refermées, les dirigeants de ces deux clubs écartant publiquement la possibilité de récupérer Balotelli malgré son retour en haut de l’affiche avec l’OGC Nice puis la sélection nationale grâce à Roberto Mancini. « Avec Ancelotti, nous devons voir. Pour le moment, un attaquant n’est pas la priorité. Nous avons déjà beaucoup de solutions, y compris Roberto Inglese (qui doit revenir de prêt du Chievo). Nous verrons plus tard ce qu’il va se passer », avait lancé par exemple le président de Naples Aurelio De Laurentiis.

Dès lors, l’Olympique de Marseille est devenu une solution viable pour Balotelli, qui avait apprécié jouer à l’Orange Vélodrome, séduit par la ferveur des supporters. L’opération séduction s’est accélérée et a touché au but, du moins selon les dernières indiscrétions de la presse provençale. Mais voilà, il va falloir se méfier. Car Mino Raiola n’a jamais caché que sa préférence allait vers un retour en Italie. « Où va-t-il aller ? Au Napoli ou à la Roma. Les clubs ayant un joli projet peuvent faire une grande affaire avec lui. Il a démontré qu’il n’avait plus de problèmes de comportement, il a grandi, il est vice-capitaine de la Nazionale », déclarait-il fin mai. Ce ne sera toujours pas la Roma, bien occupée sur d’autres dossiers, mais le Napoli pourrait bien redevenir une destination possible.

Selon les informations de Tuttosport, l’hypothèse Balotelli serait à nouveau envisagée par le président napolitain et le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. Le journal italien explique que le coach ne serait pas séduit par les profils de Milik et d’Inglese. Il aurait donc réclamé un attaquant à son président. Et sur le marché, Balotelli fait figure d’affaire en or au regard du prix réduit auquel Nice accepterait de le lâcher (aux alentours de 10 M€). Naples pourrait donc passer très vite à l’offensive et proposer un challenge intéressant à l’international italien, avec la Ligue des Champions en sus. L’OM n’a pas fini de s’inquiéter sur le recrutement d’un grand attaquant.