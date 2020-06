Liverpool rappelle à l'ordre ses supporters

Après trente ans d'abstinence, Liverpool a été sacré champion d'Angleterre jeudi soir suite à la victoire de Chelsea face à Manchester City (2-1). Un sacre qui a entraîné des scènes de liesse à Liverpool notamment vendredi au Pier Head. Si la mairie avait déjà signalé son mécontentement, le nouveau champion d'Angleterre a décidé de taper du poing sur la table en rappelant ses supporters à l'ordre via un communiqué officiel.

« Certains ont choisi d'ignorer les conseils en matière de distanciation sociale et de risquer la sécurité publique. Notre ville est toujours en crise de santé publique et ce comportement est totalement inacceptable. Le danger potentiel d'un deuxième pic de Covid-19 existe toujours et nous devons travailler ensemble pour nous assurer de ne pas défaire tout ce qui a été réalisé en tant que région pendant le confinement, » précise notamment le communiqué. La direction des Reds a également indiqué plancher sur l'organisation d'un défilé pour fêter le titre de champion lorsque toutes les conditions seront réunies sur le plan sanitaire.