OM : Pablo Longoria n'a pas aimé la sortie d'Alvaro

Relégué sur le banc cette saison par Jorge Sampaoli alors qu'il faisait partie des cadres en 2020-2021, Alvaro Gonzalez vit mal sa situation à l'OM. Et le défenseur central de 32 ans l'a d'ailleurs fait publiquement savoir récemment, dans un entretien accordé en Espagne. Une sortie médiatique qui n'est évidemment pas passée inaperçue sur la Canebière. C'est ce qu'a confié Pablo Longoria, avant d'apaiser les choses et d'expliquer que l'histoire est close.

La suite après cette publicité

« Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club. C'était la première erreur (de sa part). On s'est parlé. On a bien discuté Alvaro et moi, au sein du club aussi. Ici à l'OM, notre façon d'être et de faire les choses, c'est de régler nos problèmes à l'intérieur du vestiaire. On a beaucoup parlé. On a trouvé une solution mais à l'OM, on règle les problèmes à l'intérieur », a ainsi expliqué le président marseillais au cours d'un entretien accordé à Prime Video ce dimanche.