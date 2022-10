Real Madrid : la sale soirée d'Eden Hazard

La suite après cette publicité

Eden Hazard a fait une sacrée promesse. Lors du défilé avec la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, le Belge s'était emparé du micro pour envoyer un message fort aux supporters madrilènes ainsi qu'à son club. «Ces trois années ont été difficiles, mais l’année prochaine, je donnerai tout pour vous. Je suis sûr que l’année prochaine sera la mienne, je n’en doute pas.» Après la parole, des actes étaient donc attendus. Et rapidement, le Diable Rouge a montré qu'il était prêt à prendre un nouveau départ.

Eden Hazard voulait revenir fort

Lors de la reprise des entraînements, il était arrivé affûté. Un bon signe. D'autant que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont rapidement indiqué que l'ancien joueur de Chelsea ne serait pas concerné par le mercato. L'idée de Carlo Ancelotti était notamment d'utiliser Hazard comme doublure de Karim Benzema. Le technicien italien a ainsi placé le Belge sur le banc en début de saison. Remplaçant lors des deux premières journées de Liga, il était entré en jeu face à Almeria (33 minutes jouées) et le Celta Vigo (9 minutes jouées).

Puis, Hazard a enchaîné avec une nouvelle entrée en jeu face au Celtic en Champions League (30 minutes jouées, 6 septembre). Un choix payant puisqu'il a marqué son premier but de la saison. Cinq jours plus tard, Ancelotti l'a titularisé face à Majorque (58 minutes jouées). Mais il n'avait pas été en réussite. Un mois plus tard, Eden Hazard, qui a joué deux matches en sélection entre temps et qui a confié qu'il manquait de temps de jeu, a de nouveau été titularisé. C'était hier soir face au Shakhtar Donetsk en C1. Une partie où il n'a pas vraiment marqué des points.

Il a vécu un match difficile en C1

Face aux Ukrainiens, il a perdu 10 ballons et n'a pas remporté de duels et n'a pas réussi de dribbles. Il a ainsi été remplacé à la 56e minute. Un nouveau coup dur pour Hazard. Marca a écrit à son sujet : «le plus simple serait de condamner Hazard pour son match contre le Shakhtar. Il était titulaire et a fait très peu de choses, hissant presque le drapeau blanc et admettant que si Ancelotti ne le met pas, c'est pour une raison. Il semble que même Hazard lui-même ne croit pas en Hazard. Mais ce n'est pas juste. Le Belge joue un match par mois et il y a encore des doutes sur ce qui se passerait si au lieu d'un match tous les 30 jours, il jouait toutes les deux semaines. Nos yeux ne le verront pas».

Sur le plateau d'El Chiringuito, Guti a tenté de le défendre : «quand tu n'as pas confiance, c'est dur de montrer des choses». De son côté, Carlo Ancelotti a également tenté de défendre son joueur. «Eden Hazard ? Il a fait ses choses. Il n'a pas pu faire grand-chose car le Shakhtar a très bien défendu». Après une nouvelle soirée compliquée, le natif de La Louvière a laissé passer une chance de rebattre les cartes au Real Madrid. Sauf surprise, c'est sur le banc qu'il devrait débuter lors du Clasico dimanche face au FC Barcelone.