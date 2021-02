L'Espagne porte Jules Koundé aux nues

Plébiscite. Ce jeudi, dans la presse espagnole, Jules Koundé (22 ans) est partout. Et les éloges pleuvent sur le défenseur central du Séville FC, auteur de l'ouverture du score ce mercredi soir contre le FC Barcelone (2-0, demi-finale aller de Coupe du Roi). «Koundé s'est transformé en Messi. Le central français, qui s'était déjà montré menaçant sur un centre de Suso, a réalisé une action parfaite. Comme le Schuster arrivé au Camp Nou en 1980, il s'est frayé un chemin, est monté balle au pied, a cassé des lignes, a laissé pantois Umtiti et a envoyé un tir impossible à stopper dans les buts de ter Stegen», résume Mundo Deportivo.

Pour As, Koundé est «rentré dans la défense barcelonaise comme dans du beurre pour effacer Busquets, laisser Umtiti sur place et battre ter Stegen». «Le Barça connaissait le danger qu'il représentait sur coups de pieds arrêtés et a tout fait pour les éviter, mais il n'imaginait pas que c'est au sol qu'il se ferait surprendre par le central français. Son numéro de soliste a rompu la monotonie de ce match et le Barça, à bout, a attendu la mi-temps», analyse la publication espagnole.

Une dimension nouvelle

Mais il n'y a pas que son but qui a plu. Il suffit de lire Sport pour s'en convaincre, qui décrit «le contraste saisissant» avec Samuel Umtiti de l'autre côté du terrain. «Jules Koundé a offert un niveau spectaculaire défensivement et, de plus, s’est transformé en attaquant pour marquer le premier but de Séville. À 22 ans, le central continue à émerveiller le monde du football avec des exhibitions de puissance physique et de justesse dans les deux surfaces. L’équipe andalouse a trouvé en lui un leader à qui s’en remettre lors des matches compliqués. Une fois de plus, le natif de Paris a brillé», peut-on lire en pages intérieures.

Estadio Deportivo, quotidien suivant l'actualité de l'écurie sévillane, ne s'est pas trompé et lui a attribué un 9/10. «Il a toujours pris le dessus sur son adversaire du soir, démontrant à chaque montée qu’il a l’intuition juste pour se démarquer et frapper, comme sur l’ouverture du score», juge le journal local, confirmant la montée en puissance de l'international Espoirs tricolore (5 capes, 1 but). Arrivé en Andalousie en 2019, contre un chèque d'environ 25 M€ bonus inclus, l'axial formé aux Girondins de Bordeaux a rapidement dissipé les doutes. «Vous trouvez ça cher ? On en reparlera dans deux ans», lançait son directeur sportif Monchi au moment de sa présentation à la presse.

Un mercato d'été qui promet

Sur le terrain, il a réalisé une première saison pleine, participant activement à la conquête de la Ligue Europa et à la 4e place en Liga. Depuis le début de la reprise, il a encore pris une dimension supplémentaire, devenant un des leaders de l'équipe de Julen Lopetegui. «Nous espérons qu’il poursuive sur cette ligne et progresse encore, car je pense qu’il a encore une marge. Nous sommes heureux qu’il ait pris encore plus de poids dans cette équipe. Et j’espère que Jules va continuer comme ça», confiait encore récemment Monchi à ED. Marca, de son côté, souligne le sérieux du garçon en dehors du rectangle vert, sa rapide adaptation à la vie et à la culture locale, sa maîtrise du castillan, sa politesse, sa bonne humeur dans le vestiaire et sa passion pour son métier et la NBA.

L'Espagne, littéralement sous le charme, s'attend à un mercato agité pour le Français. Resté malgré une offre de 55 M€ de Manchester City l'été dernier et une approche du FC Barcelone cet hiver, le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2023, devrait crouler sous les propositions dans les semaines à venir. As explique que le Paris SG, comme Manchester United, le Real Madrid, Manchester City et le Barça avant lui, est récemment venu aux renseignements. Séville s'est montré clair : c'est 80 M€ ou rien. Après tout, après toutes ces louanges, il les vaut bien.