Serie A : la SPAL officiellement reléguée, le Napoli double l'AC Milan

La 34e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir avec notamment quatre rencontres à partir de 19h30. Et dans le bas de tableau, il ne fallait pas se rater. Lanterne rouge de ce championnat d'Italie, la SPAL défiait Brescia (19e) au Stadio Rigamonti. Les Spallini ont perdu en fin de match contre les Rondinelle (1-2). Un score insuffisant pour garder un espoir de rester en Serie A la saison prochaine. Car dans le même temps, le Genoa (17e) a disposé de Lecce (18e) sur le score de 2-1.

Avec treize points de retard sur le premier non relégable, et encore quatre matches à jouer, la SPAL ne peut donc plus sortir de la zone rouge et évoluera en Serie B en 2020-2021. Dans le milieu de tableau, la Fiorentina a elle disposé du Torino (2-0) et remonte ainsi à la douzième place. Enfin, un peu plus haut, le Napoli a décroché une victoire importante contre l'Udinese (2-1). La formation de Gennaro Gattuso dépasse ainsi l'AC Milan pour prendre la sixième place.

Les résultats de 19h30 :

Brescia 2-1 SPAL : Zmrhal (69e, 90e+3) ; Dabo (42e)

Fiorentina 2-0 Torino : Lyanco (2e, csc), Cutrone (75e)

Genoa 2-1 Lecce : Sanabria (7e), Gabriel (81e, csc) ; Mancosu (60e)

Napoli 2-1 Udinese : Milik (31e), Politano (90e+5) ; De Paul (22e)