Manchester United : Antony cloué au pilori après sa nouvelle prestation gênante

Comme souvent cette saison, le bon Ant(h)ony ne se trouvait pas du côté de Manchester hier soir. Titulaire lors de la nouvelle défaite inquiétante des Red Devils face à Nottingham Forest (1-2), le Brésilien a peiné à s’illustrer, donnant encore une fois la sensation de se chercher dans le collectif mancunien. Sur son côté, l’ancien joueur de l’Ajax a servi du réchauffé, ce qui a d’ailleurs poussé son entraîneur Erik ten Hag à le sortir peu avant l’heure de jeu (à la 54e minute).

La suite après cette publicité

Une situation de plus en plus inconfortable pour l’ailier de 23 ans, d’autant qu’en face, Anthony Elanga, formé à Manchester United, a lui rayonné en délivrant la passe décisive du but vainqueur de Gibbs-White. Au bout du compte, le bilan comptable reste également alarmant pour Antony. En 21 rencontres disputées cette saison, l’international brésilien (15 sélections) ne s’est jamais montré décisif une seule fois, que ce soit par le but ou la passe décisive. Pour un élément acheté à prix d’or (95 M€), les doutes sont forcément autorisés, même si à sa décharge, le contexte mancunien n’est toujours pas propice à l’épanouissement.

À lire

Manchester United humilié en Angleterre, la folle année 2023 de Cristiano Ronaldo fait les gros titres

Antony se fait désosser dans la presse anglaise

Du côté des journalistes et des consultants, l’impatience et les crispations sont toujours au rendez-vous. Après la défaite, la légende Gary Neville s’en est froidement prise au club, estimant que ce recrutement était tout simplement une erreur de casting : «je reproche à Manchester de l’avoir recruté pour 85 millions de livres (95 millions d’euros). Ce n’est pas de la faute de ce garçon s’il a été nommé comme l’un des joueurs les plus chers du football mondial. Mais il n’aurait jamais dû être recruté pour ce prix», a déclaré l’ancien joueur de Manchester United sur Sky Sports. Des propos qui vont de pair avec ce qu’indiquait The Athletic ces dernières semaines. Selon le média, les scouts de Manchester United avaient évalué le prix d’Antony à hauteur de 25 millions d’euros à l’époque d’Ole Gunnar Solkasjer.

La suite après cette publicité

Mais désireux de retrouver son joueur dirigé à l’Ajax, ten Hag avait fait le forcing pour le récupérer à son arrivée, finalement pour quatre fois plus cher. De son côté, le Daily Mail a également enfoncé le joueur après sa prestation d’hier, lui attribuant la pire note du match (4,5), forcément accompagnée d’une appréciation salée : «Une soirée misérable pour l’ancienne star de l’Ajax. A peine eu un impact dans le match avant d’être remplacé par Amad Diallo en début de seconde période.» L’ancien international gallois Robbie Savage a lui aussi appelé à l’inquiétude sur la BBC : «regardez les standards de joueurs comme Antony. Il va peut-être se développer, mais à Manchester United, le nombre de buts et de passes décisives qu’il a est-il assez bon ? Non, absolument pas. Et aujourd’hui, il n’était pas bon. » Peter Schmeichel a lui été encore plus cru : «il n’apporte pas grand-chose à l’équipe. Il frustre ses coéquipiers. C’est vraiment frustrant. C’est comme s’il ne comprenait pas vraiment le jeu.» Manchester United aurait-il été trompé sur la marchandise ? C’est l’idée qui domine en ce 31 décembre, où l’ambiance s’annonce tout sauf festive du côté de Carrington.