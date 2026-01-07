PSG : Luis Enrique encense Roberto De Zerbi

À la veille du Trophée des Champions entre le PSG et l’OM, le coach parisien a tenu à saluer la philosophie de jeu de son homologue Roberto De Zerbi, tout en affirmant clairement les intentions des Parisiens pour cette affiche. Interrogé sur l’approche marseillaise en conférence de presse, Luis Enrique a mis en avant une vision du football qu’il respecte et qu’il connaît bien, fondée sur l’audace, l’intensité et la volonté permanente d’attaquer.

« Ce que j’aime chez Roberto De Zerbi, c’est sa mentalité. Il attaque tous les jours, il fait son équipe pour attaquer. L’OM a des joueurs de qualité, mais on veut dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. On veut être prêts à affronter n’importe quelle situation dans le match », a déclaré Luis Enrique ce mercredi.