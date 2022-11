OM : CMA-CGM, bien plus qu'un sponsor

La suite après cette publicité

La semaine passée, l'Olympique de Marseille a officialisé un accord de sponsoring qui n'est pas passé inaperçu. « Le Groupe CMA-CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA-CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille. Le Groupe CMA-CGM partenaire principal de l’OM à partir de la saison 2023-2024. Le Groupe CMA-CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, devient partenaire principal de l’Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2023 pour deux saisons », peut-on lire au début du communiqué officiel du club.

Rien de spécial direz-vous. Mais la Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime (CMA-CGM) -, dirigée par Rodolphe Saadé, est un acteur majeur du territoire marseillais, plus gros pourfendeur d'emplois de la ville d'une part, et du mondial de l'autre. Puisqu'il est l'un des trois acteurs majeurs avec le Danois A.P. Møller-Mærsk et le Chinois Mediterranean Shipping Company. En plus de cela, l'armateur français a conclu un partenariat stratégique avec Air France pouvant amener la CMA-CGM à contrôler jusqu’à 9 % du groupe aérien. Rodolphe Saadé est d'ailleurs la cinquième puissance financière de France d'après le classement de Challenge en 2022 avec 36 milliards d'euros.

L'OM et la CMA-CGM, partenaires majeurs

Depuis, l'information de l'effondrement de Cazoo, jusqu'ici partenaire maillot de l'OM, qui donnait environ neuf millions d'euros sur deux ans en part fixe, s'est répandue. Selon nos informations, les négociations entre les Phocéens et l'un des leaders du transport maritime au chiffre d'affaires de 19,5 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2022 (soit un bénéfice doublé de l'ordre de 7,6 milliards de dollars), un chiffre colossal, qui a augmenté de façon exponentielle depuis le Covid, ont été entamées lors de l'été dernier.

Les chiffres de ce partenariat stratégique n'ont pas encore été communiqués, mais selon nos informations, ils seraient un brin supérieurs à ce que versait Cazoo. Et pour cause, c'est une véritable alliance que vient de sceller l'OM. « CMA-CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus « La Commanderie », à l’OM Campus et sur l’écosystème média et digital du club. En tant que partenaire principal de l’Olympique de Marseille, CMA-CGM accompagne toute une génération de joueuses et de joueurs, au plus près des terrains. Ce partenariat impliquera l’ensemble des composantes du Club, des équipes de jeunes, du centre de formation jusqu’aux équipes professionnelles féminines et masculines », est-il indiqué. Une chose pas vue depuis de nombreuses années à l'OM. Ni Orange, ni Uber Eats, ni Cazoo n’avaient été jusque-là.

La CMA-CMG va être intransigeante

Une bonne idée, mais qui va donner du travail à l'OM puisqu'à la CMA-CGM on fait très attention aussi à la panneautique, par exemple la taille de police d'affichage au Vélodrome ou au Campus, les moments où le nom du groupe sera affiché, ce qui était le cadet des soucis de Cazoo, mais sujet sur lequel son successeur se montre d'ores et déjà intransigeant.

En outre, les deux fondations vont s'accoupler aussi de temps en temps et c'est dans ce domaine que la CMA-CGM devrait mettre le plus de moyen : « la Fondation CMA-CGM et OM Fondation travailleront également conjointement pour soutenir des initiatives sociales et solidaires en lien avec l'éducation et à destination de la jeunesse. Ensemble, CMA-CGM et l’Olympique de Marseille initient un partenariat fait de passion, avec Marseille au cœur ».

L'OM est très fier

Une fierté pour Pablo Longoria : « on est très content de ce partenariat. Parce qu'on parle d'institution importante de la ville et dans le tissu économique local. On a dit qu'on voulait faire un projet important pour Marseille, important pour le territoire. Avoir le support de CMA-CGM et qu'ils croient en ce qu'on fait au quotidien dans les changements qu'on croit bons pour le club, c'est important pour le club. C'est un soutien qu'on considère très important, de trouver à nos côtés des gens importants de l'économie du territoire. C'est une très bonne nouvelle et on est très content d'avoir CMA-CGM à nos côtés parce que c'est un partenariat, mais c'est aussi un message fort au niveau local. Nous allons travailler beaucoup pour le développement d'activité dans la ville. Nous n'avons pas parlé seulement du monde du sport, mais aussi du monde de l'éducation à Marseille, mais aussi de tous les développements que l'on peut faire à Marseille autour des différentes fondations. C'est très intéressant pour nous. Cazoo, naturellement, est sorti du sponsoring, comme ils l'ont communiqué, on a vu cela comme une opportunité de chercher des gens qui croient au projet, à ce que nous faisons au quotidien. Avec CMA-CGM, on a trouvé, pas seulement un sponsor, mais un partenaire pour pouvoir développer de vrais projets autour du football. C'est une chose dont nous sommes très fiers de pouvoir avoir avec nous CMA-CGM et c'est un message fort pour Marseille ».

Forcément, avec ce genre de nouvelles, on voit ressurgir un peu partout les rumeurs d'une vente du club. D'une part parce que Rodolphe Saadé est plus médiatisé depuis quelque temps, mais aussi, car il est un acteur local qui prend du poids. En effet, récemment, il a réussi à racheter le journal La Provence pour la coquette somme de 81 millions d'euros quand son principal adversaire dans cette affaire, Xavier Niel, pensait qu'une vingtaine de millions suffirait amplement à boucler ce dossier. Cela n'a pas suffi et après une légère intervention présidentielle, le propriétaire de Paris-Turf jette l'éponge sur le journal dont il possédait 11%. Vu l'ascension de l'homme d'affaires, le raccourci était facile à faire. Le principal intéressé, au micro de France Inter, a d'ailleurs nié toutes velléités de rachat de l'OM.

La vente balayée par Saadé et Longoria

« Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit », a-t-il froidement lâché. Même son de cloche du côté de Pablo Longoria en conférence de presse ce mardi au Centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.

« Ce n'est jamais d'actualité, c'est tout le contraire. On travaille avec la nouvelle structure, le conseil de surveillance, qui ressemble de plus en plus au fonctionnement quotidien du club. Hier, on parlait d'un projet sur cinq ans. De comment bien développer pour arriver en 2024, qui sera un moment de bascule dans le football international avec les nouvelles distributions des compétitions européennes et dans le cas du football français avec une nouvelle distribution des droits tv. Ce n'est jamais d'actualité et je ne sais pas pourquoi dans le monde actuel, on a cette nécessité permanente de faire passer tous les messages sans vérifier ou chercher à faire des polémiques qui sont alimentées par les réseaux sociaux. Le message est clair : il n'y a rien. C'est même tout le contraire. On doit remercier CMA-CGM pour la confiance qu'ils nous offrent pour devenir un partenaire majeur du club, mais la vente n'est pas d'actualité. » Un message on ne peut plus clair du président de l'OM.

Au-delà de la non-volonté officielle de Rodolphe Saadé de racheter l'OM, il existe d'autres explications. Il y a quelques semaines, alors qu'on évoquait déjà, en interne à la tour CMA-CGM, ce partenariat, on pensait aussi à un possible futur rachat. Option une nouvelle fois balayée en haut lieu. On craint notamment des débordements, en cas de rachat et de mauvais résultats, des dégradations de la tour, protégée actuellement par une belle équipe de sécurité, mais qui ne pourra faire face en cas de débordements de grandes ampleurs, mais aussi de s'engager dans un investissement irrationnel, ce qui n'est pas le genre de la maison. Pour l'heure, donc, et sans faire dans la fiction, CMA-CGM est un partenaire, plus qu'un sponsor, mais ne sera pas forcément plus dans les mois ou années à venir.