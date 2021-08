Ligue 1 : Lens et Saint-Étienne se quittent dos à dos

La deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 17 heures après le traditionnel Multiplex de 15 heures. Dans un stade Bollaert acquis à la cause du peuple Sang et Or, le Racing Club de Lens (11e, 1 pt) accueillait l'AS Saint-Étienne (12e, 1pt). Deux formations réputées pour la ferveur et la passion animant leurs supporters. Lors de la première journée, les Lensois avaient lancé leur saison en obtenant un bon match nul sur le terrain du Stade Rennais (1-1). De leur côté, les Verts restaient sur un nul à domicile contre le FC Lorient (1-1). Pour cette affiche, l'entraîneur lensois Franck Haise devait se passer de Fortes, Haïdara et Saïd, blessés. Avec son habituel 3-4-1-2, le tacticien du club nordiste titularisait donc Leca dans les buts, protégé par une ligne de trois défenseurs Gradit, Wooh et Medina. Dans l'entrejeu, Doucouré et Fofana assuraient le double pivot, bien aidés par Machado et Clauss. Kakuta menait le jeu offensif des Sang et Or, juste derrière le duo d'attaque Sotoca-Ganago. En face, le coach stéphanois Claude Puel devait quant à lui composer sans Moueffek, blessé, Abi, malade, et Trauco, absent pour des raisons familiales. Dans un 4-3-3, Green officiait donc en tant que dernier rempart, protégé par un quatuor défensif : Maçon, Moukoudi, Sow, Kolodziejczak. Au milieu Camara, Youssouf et Neyou avaient la responsabilité d'alimenter un trio offensif composé de Khazri, Bouanga et Hamouma, titulaire à la pointe de l'attaque.

Ganago relance les débats

Sous les yeux de près de 36 000 spectateurs en fusion, le début de rencontre ne laissait place à aucun round d'observation. Après seulement 19 secondes de jeu, Khazri profitait d'un ballon anodin mal négocié par la défense lensoise pour tromper Leca du pied gauche malgré l'angle fermé (0-1, 1e). Surpris d'entrée, les Lensois tentaient de réagir. Une première fois à la suite d'un retourné acrobatique de Ganago (3e) avant que Kakuta ne fasse frémir les travées de Bollaert d'une belle frappe du gauche flirtant avec le montant gauche de Green (4e). Dans un début de match rythmé, Hamouma sollicitait une nouvelle fois le portier lensois d'une frappe puissante (6e) avant que Wooh sur un cafouillage dans la surface stéphanoise (17e) puis Fofana parfaitement lancé (22e) ne soient proches d'égaliser. Des débats ouverts où les deux formations se livraient sans aucune retenue.

Après une entame équilibrée, les Nordistes prenaient malgré tout peu à peu le contrôle des opérations et intensifiaient leur pressing. Profitant d'un centre parfait, Sotoca voyait sa demi-volée passer à droite des buts stéphanois (32e) mais les coéquipiers du très actif Fofana allaient rapidement être récompensés de leurs efforts. Sur une merveille de centre signé Clauss, Ganago décroisait sa tête dans le petit filet opposé de Green (1-1, 36e) et relançait les débats. Clauss pensait même donner l'avantage aux siens mais son but était finalement refusé (38e) à la suite d'une passe décisive signée... Amaury Delerue, l'arbitre de la rencontre. Rapidement menés au score, les Sang et Or rejoignaient finalement les vestiaires sur un score nul (1-1) face à des Verts dominés et pris par l'intensité de la rencontre au fil des minutes (11 tirs lensois contre 5 tirs stéphanois à la pause).

Des Lensois à réaction

Dès l'entame de la seconde période, Claude Puel lançait Nordin à la place d'un Hamouma légèrement diminué. Portés par le soutien inconditionnel de leurs supporters, les Lensois repartaient avec les mêmes intentions de jeu mais sur un mouvement stéphanois parfaitement exécuté, Bouanga glaçait Bollaert. Profitant d'un service précis de Kolodziejczak, l'ailier gabonais éliminait Wooh avant de terminer puissamment du pied droit (1-2, 52e). Et le renouveau offensif des Verts allait se confirmer. Quelques secondes plus tard, Youssouf armait un missile dès 20 mètres bien détourné par Leca, vigilant sur sa ligne (54e). Sonné, Kakuta tentait de réveiller les siens. Après une tentative terminant dans le petit filet de Green (56e), le maître à jouer des Artésiens sollicitait une nouvelle fois le portier stéphanois d'une puissante frappe aux abords de la surface (60e). En vain. Malgré cette timide réaction, le secteur défensif du RCL peinait face au virevoltant trio offensif Nordin-Bouanga-Khazri. Profitant encore une fois du travail de ses deux acolytes d'attaque, Bouanga manquait d'ailleurs une double balle de break et voyait ses tentatives successivement sorties par Leca et Wooh sur sa ligne (68e).

Une énorme occasion que les hommes de Claude Puel allaient rapidement regretter. Sur une des rares incursions lensoises dans ce second acte, le joker polonais Frankowski, rentré en jeu, servait Fofana qui trompait la vigilance de Green d'une frappe en première intention (2-2, 77e). Dans une fin de match tendu, Fofana, encore lui, pensait bien donner la victoire aux siens mais le portier de l'ASSE détournait parfaitement son enroulé du droit (90+1). Sous la pression lensoise, les Verts étaient proche de craquer mais Green, héroïque, déviait la tentative de Doucouré sur son montant droit (90+3) et préservait ce score nul (2-2). Un résultat finalement positif pour des stéphanois acculés dans les derniers instants. Lors de la prochaine journée, les Verts recevront le Lille de Jocelyn Gourvennec, actuellement en plein doute. Les Nordistes voyageront quant à eux à Monaco pour tenter de glaner leur première victoire cette saison.

