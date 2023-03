Man City : "Haaland aura un problème dans le futur"

Mais où s’arrêtera Erling Haaland (22 ans) ? De nouveau triple buteur ce samedi avec Manchester City lors de la qualification tranquille face à Burnley (6-0, quart de finale de FA Cup), le Cyborg norvégien affiche des stats affolantes (42 buts cette saison) et n’en finit plus de faire trembler les filets. En conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola a expliqué que son attaquant allait avoir des problèmes à l’avenir à cause de sa forme insolente.

« Je l’ai dit au début, ce gars a un problème. Il aura un problème dans le futur. Tout le monde s’attend à ce qu’il marque 3 buts ou 4 buts à chaque match, mais ça n’arrivera pas. Mais quand ça arrive, je le connais un petit peu, il s’en fiche, il est tellement positif et optimiste dans sa vie. Quand ça arrive, que des choses positives peuvent arriver. Il ne se plaint jamais, il regarde toujours ses performances. Aussi longtemps que l’équipe sera bonne et répondra présente, il continuera de marquer des buts. »

