PSG - Bayern : ce que l'Allemagne pense du PSG

Le Bayern Munich est un club historique, et cela tombe bien, il aime tellement l'Histoire que c'est par ce prisme qu'il juge en permanence les clubs qualifiés de nouveaux riches. Qui n'a jamais lu une saillie de Karl-Heinz Rummenigge ou Uli Hoeness s'en prenant au Paris Saint-Germain et à ses millions dépensés sans compter sur le marché des transferts ? C'est donc plus qu'un match de football qui se prépare dimanche soir entre le club de la capitale et la formation allemande en finale de la Ligue des Champions : c'est l'affrontement de deux visions de la réussite dans le football actuel. Le rejet du PSG n'est pas une spécificité bavaroise, il se diffuse globalement dans toute l'Allemagne.

La suite après cette publicité

« Pour résumer, tout le monde déteste le PSG et le RB Leipzig », nous glisse dans un sourire Lukas Hörster, journaliste pour le site allemand Fussball Transfers. Pas assez d'histoire et trop d'ambition, voilà le cocktail qui fait tressaillir l'Allemand âgé de 30 ans et plus. « Les deux points principaux du rejet sont d'abord le Qatar. Le PSG ne serait jamais à ce niveau-là sans tout cet argent étranger. Mais ce qui rend les choses encore pires, c'est le non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Deuxième point : Neymar. Les Allemands n'aiment pas les showman, ceux qui dribblent et plongent sur le terrain », développe Hörster. Une vision qui est commune à de nombreux fans de football à travers le monde, mais qui s'évapore chez les plus jeunes.

C'est du moins l'avis de Tobias Feldhoff, rédacteur en chef de Fussball Transfers. « Je pense que c'est une question de génération. Les plus jeunes n'ont pas une position aussi tranchée sur le PSG, que ce soit à propos du Qatar et Neymar. Il est impossible de s'exprimer pour chaque supporter allemand bien sûr. En Allemagne, on trouve donc aussi beaucoup de fans de Neymar et Mbappé. » L'Allemagne est un pays (trop ?) respectueux des traditions dans le football et impose cette vision à presque chaque sortie médiatique de ses représentants, voire des médias. Ainsi, dans le FrankfurterRundchau, il est écrit : « le Paris Saint-Germain s'impose face au RB Leipzig et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Mais ce qui reste, c'est le sentiment d'assister à une gigantesque campagne marketing. » Et de prévenir les fans allemands : « c'est pourquoi les fans doivent également s'endurcir. Parce qu'ils vont devoir endurer de plus en plus des événements promotionnels comme Leipzig contre Paris. »

Le modèle économique ne plaît pas mais le talent sportif...

L'accession du RB Leipzig à la demi-finale de la Ligue des Champions a permis au PSG d'esquiver les habituelles critiques en provenance d'Allemagne, car le club monté par Red Bull cristallise l'agacement des supporters et même des journalistes. Ainsi, le réputé site 11freunde, que l'on peut qualifier de romantique du football, avait décidé de n'accorder aucun article au parcours de Leipzig en Ligue des Champions. Il n'a donc pas traité la demi-finale entre les deux clubs. « Le fait est, et non, cela n'a apparemment pas été répété assez souvent, que le RB Leipzig est un pur projet de marketing. Créé uniquement pour renforcer la marque Red Bull. RB Leipzig n'est pas un club de football, RB Leipzig est une imitation », peut-on lire sur ce site pour justifier ce choix particulier. Le PSG et ses 50 ans d'histoire échappent encore à ce genre de procès mais il n'en est pas moins rejeté par beaucoup.

Le talent des joueurs parisiens reste la meilleure arme pour être traité à valeur égale du Bayern Munich. Sur le plan purement sportif, le club de la capitale est particulièrement redouté, encore plus après la demi-finale du Bayern face à l'OL, où les attaquants lyonnais se sont engouffrés dans le dos de la défense à plusieurs reprises. « On sait que Paris a des joueurs très rapides. Il faut voir, qu'on organise la défense un peu différemment », a déclaré l'entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick mercredi soir après la qualification. «Le PSG a prouvé contre Leipzig qu'il savait utiliser les pertes de balle de l'adversaire. Et enfin, Kylian Mbappé, Neymar ou Angel di Maria sont un défi complètement différent pour David Alaba & Co », écrit de son côté le magazine Kicker.

Mercredi soir, sur le plateau de Sky, la légende allemande Lotthar Matthäus a clairement prévenu le Bayern. « Le Bayern a des qualités à l'avant, mais il faut qu'il soit plus stable à l'arrière. Vous ne devez pas vous tenir si haut et donc loin de votre but, car sinon, la vitesse de Mbappé, Neymar et Di María peut être extrêmement dangereuse. Paris a des qualités supérieures à Barcelone et aussi plus de qualités que Lyon. Si le Bayern se comporte défensivement comme il l'a fait contre Lyon, ce ne sera pas un favori. » Nouveau membre du conseil d'administration du Bayern, l'ancien gardien du club Oliver Kahn a lui aussi souligné le danger parisien. « Si on perd le ballon contre Paris, ce sera dangereux à cause de Mbappé et Neymar. Ce sera un match complètement différent. La qualité individuelle à Paris est énorme. Quand ils ont une occasion, ils la mettent au fond la plupart du temps. » Des mises en garde très claires qui prouve que le PSG a au moins gagné un certain respect. Mais pas suffisamment pour que l'Allemagne élimine toute trace de confiance en soi. « Le PSG est fort. Mais il n'y a pas meilleure équipe que le Bayern Munich. » Signé Rudi Völler.