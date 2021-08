Lille - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Premier match officiel de la saison... et premier titre de la saison ! Après une préparation un peu particulière pour les deux équipes, notamment à cause des compétitions internationales qui ont empêché bon nombre de joueurs de faire les stages avec leurs partenaires, le LOSC, vainqueur du championnat, et le PSG, qui a remporté la Coupe de France, s'affrontent du côté de Tel-Aviv.

Une rencontre entre deux équipes qui ont tout de même vécu des mercatos bien différent. Les Dogues ont ainsi vu Christophe Galtier prendre la poudre d'escampette et filer vers Nice, alors que leur mercato est pour le moins calme. Du côté du PSG, on a misé sur la stabilité pour Mauricio Pochettino, et on a offert quelques jolis cadeaux à l'entraîneur argentin. On notera que le club de la capitale est sur une série de huit Trophée des Champions remportés.

Un onze plutôt titulaire à Lille, loin d'être le cas à Paris

Pour ce duel, Jocelyn Gourvennec peut plus ou moins sortir un onze type, malgré les absences de Celik et Sanches. Léo Jardim sera présent dans les cages, Maignan n'ayant toujours pas été remplacé, avec une ligne de quatre Reinildo, Botman, Fonte et Pied devant lui. Yazici et André composeront le duo de l'entrejeu, avec Bamba et Araujo sur les ailes. Devant, on retrouvera ce duo David-Yilmaz qui peut faire mal aux Parisiens.

En face, Mauricio Pochettino va lui devoir faire du bricolage, puisqu'il est privé de Marquinhos, Verratti, Neymar, Di Maria, Mbappé et Paredes, entre autres, en plus de Sergio Ramos et Donnarumma. Keylor Navas défendra les cages franciliennes, avec Diallo et Kehrer devant lui, pendant que Kurzawa et Hakimi animeront les flancs. Au milieu, il faut s'attendre à un trio Gueye-Herrera-Dina Ebimbe. Devant, Kalimuendo et Julian Draxler évolueront en soutien de Mauro Icardi.