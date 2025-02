Real Madrid : Antonio Rüdiger absent au moins deux semaines

Le Real Madrid se souviendra de son déplacement chez l’Espanyol Barcelone. En déplacement du côté de la Catalogne à l’occasion de la 22e journée de Liga, le Real Madrid a été freiné en concédant une défaite en fin de match après un but de Carlos Romero (0-1) et voit l’Atlético de Madrid et le Barça revenir à quelques points. Outre le scandale arbitral dénoncé par l’ensemble des Merengues, Antonio Rüdiger (31 ans) a également été contraint de quitter la pelouse, blessé.

Dans un communiqué, le Real Madrid vient de confirmer son absence. «Suite aux examens réalisés sur notre joueur Antonio Rüdiger par les Services Médicaux du Real Madrid, une lésion au biceps fémoral de la jambe droite lui a été diagnostiquée. En attente d’évolution», précise le club merengue sur son site officiel. Selon les médias locaux, l’international allemand devrait manquer les deux prochaines semaines de compétition et donc la double-confrontation contre Manchester City en C1, ainsi que le Derby de Madrid, contre l’Atlético, et le quart de finale de Coupe du Roi contre Leganés.