Liga : Javier Tebas donne son avis sur le limogeage de Xabi Alonso

Javier Tebas, président de la Liga, est revenu brièvement sur le limogeage de Xabi Alonso du Real Madrid, survenu le lendemain de la défaite face au FC Barcelone (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne. Pour lui, cette décision n’était pas simple à prendre et reflète les difficultés que peut rencontrer un entraîneur dans un club de l’envergure de la Maison Blanche.

« Ça a dû être difficile pour lui. La décision n’a pas été facile du tout », a-t-il ajouté face aux médias, suggérant que le départ d’Alonso, en plein milieu de la saison et après quelques mois d’exercice seulement, a sans doute été un moment délicat à gérer, tant pour le club que pour l’ancien milieu de terrain espagnol de 44 ans.