Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Javier Tebas donne son avis sur le limogeage de Xabi Alonso

Par Allan Brevi
1 min.
Javier Tebas @Maxppp

Javier Tebas, président de la Liga, est revenu brièvement sur le limogeage de Xabi Alonso du Real Madrid, survenu le lendemain de la défaite face au FC Barcelone (3-2) en finale de la Supercoupe d’Espagne. Pour lui, cette décision n’était pas simple à prendre et reflète les difficultés que peut rencontrer un entraîneur dans un club de l’envergure de la Maison Blanche.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨 TEBAS, sobre la DESTITUCIÓN de XABI ALONSO:

😳 "Igual le ha costado".

❌ "No era nada fácil la decisión".

📹 @marcosdlarocha
Voir sur X

« Ça a dû être difficile pour lui. La décision n’a pas été facile du tout », a-t-il ajouté face aux médias, suggérant que le départ d’Alonso, en plein milieu de la saison et après quelques mois d’exercice seulement, a sans doute été un moment délicat à gérer, tant pour le club que pour l’ancien milieu de terrain espagnol de 44 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier