PL : Tottenham s’impose sur le fil face à Fulham

Quatre jours après sa défaite face à Manchester City dans le cadre du match en retard de la 7e journée de Premier League, Tottenham affrontait Fulham lors de la 21 levée du championnat anglais. Une rencontre piégeuse pour les Spurs. Cinquièmes du classement avec 33 points, les hommes d’Antonio Conte ne devaient pas s’incliner face aux Cottagers, 7es à seulement deux unités.

C’est finalement grâce à un but inscrit dans le temps additionnel de la première période par Harry Kane (sur un service de Heung-min Son) que Tottenham s’est imposé (1-0). Un succès mince, mais qui permet aux Spurs de conforter leur cinquième place et de revenir à trois points de Manchester United (avec u match en plus).

