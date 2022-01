OL-Saint-Étienne : les compositions officielles

La 22e journée de Ligue 1 s'ouvre par un derby. Devant 5 000 spectateurs au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais reçoit le voisin de l'AS Saint-Etienne à 21 heures. Onzièmes, les Rhodaniens accusent un retard de 9 points sur l'OM (3e). Après avoir retrouvé le goût du succès face à l'ESTAC (1-0) le week-end dernier, ils chercheront à enchaîner face à la lanterne rouge stéphanoise, qui reste sur 6 défaites de rang en championnat. L'effet Dupraz et l'apport des nouvelles recrues ne devront pas tarder à se faire sentir, sous peine de dire adieu aux derniers espoirs de maintien.

Pour ce choc, Peter Bosz s'appuie sur le onze vainqueur à Troyes. Le technicien néerlandais doit tout de même remplacer Jerome Boateng, suspendu, par Thiago Mendes dans sa défense à trois. Moussa Dembélé occupe la pointe du 3-4-2-1. En face, Pascal Dupraz ne peut pas encore compter sur ses dernières recrues : Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala. Il opte pour un 5-3-2, avec l'assise entrevue face à Lens et qui avait montré de belles promesses malgré une défaite cruelle. Nordin et Gourna intègrent le onze.

Lyon : Lopes - Da Silva, Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Henrique - Paqueta, Aouar - Dembélé

Saint-Étienne : Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak, Nadé, G.Silva - Camara, Gourna, Youssouf - Aouchiche, Nordin