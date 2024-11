Real Madrid - AC Milan : les compositions officielles

C’est un choc qui sent bon l’histoire du ballon rond. Le Real Madrid reçoit l’AC Milan ce mardi au Santiago Bernabéu pour le compte de la 4e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après la baffe reçue lors du Clasico (0-4) il y a dix jours, les hommes de Carlo Ancelotti retrouvent les terrain en Europe où ils sont pour l’instant 12es avec deux victoires face à Stuttgart (3-1) et le BVB (5-2) et une défaite contre Lille (1-0). De leur côté, les Milanais, 25es, doivent impérativement s’imposer pour espérer accéder aux barrages.

Pour ce faire, Carlo Ancelotti a aligné son éternel 4-4-2 avec une attaque composée de Vinicius et Kylian Mbappé. Luka Modric accompagne Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Federico Valverde dans l’entrejeu tandis qu’Eduardo Camavinga est sur le banc. De l’autre côté, Rafael Leao est titulaire aux côtés de Yunus Musah et Christian Pulisic derrière Alvaro Morata en pointe.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin – Lucas Vazquez, Rüdiger, Militao, Mendy – Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham – Mbappé, Vinicius.

AC Milan : Maignan - Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez - Fofana, Reijnders - Musah, Pulisic, Leao - Morata.