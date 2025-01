Juve : la story énigmatique de Dušan Vlahović après la première de Kolo Muani

Si la Juventus s’est inclinée ce samedi soir contre Naples (2-1), et ne parvient toujours pas à décoller depuis l’intronisation de Thiago Motta, l’actualité du soir au stade Diego Armando Maradona était la première de Randal Kolo Muani. Aligné d’entrée pour son premier match avec la Vieille Dame, l’attaquant prêté par le PSG est parvenu à faire trembler les filets.

Il n’y avait de la place pour qu’un seul numéro neuf côté bianconeri, et Dušan Vlahović en a fait les frais. Habituel titulaire, le Serbe s’est retrouvé sur le banc face aux Napolitains et n’est entré qu’à dix minutes du terme. Et le joueur de 24 ans semble avoir voulu envoyer un message après la rencontre, en publiant cette photo dans sa story Instagram, sur laquelle on peut voir inscrit le chiffre « 9 ». Difficile de ne pas y voir un message envoyé au nouvel arrivant…