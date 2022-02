Qarabağ-OM : un match sous très haute tension

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille avait l’occasion de se refaire la cerise après une très triste défaite contre Clermont dimanche dernier (0-2). Pour autant, cela n’allait pas être une partie de plaisir pour les joueurs de Sampaoli contre Qarabag, à Bakou, en Azerbaïdjan, pour ce barrage retour de la Ligue Europa Conference (victoire 3-1 à Marseille).

La non partie de plaisir, d’abord, ce sont surtout les supporters marseillais et les journalistes français qui l’ont vécue. Deux heures avant le coup d’envoi de cette rencontre, tout le monde tentait de rentrer dans le stade Tofiq-Béhramov. Les 155 fans se sont d’abord vu interdire leur banderole. Après moult discussions, une fouille musclée et le fait d’avoir montré leurs bâches, ils sont finalement rentrés. Comme nous.

L’ambiance était déjà tendue et vu le nombre très impressionnant de policiers et de stadiers sur la piste d’athlétisme collée au terrain, l’angoisse montait. C’est finalement sur le terrain que les esprits se sont échauffés. Alors que l’OM menait 1-0, grâce à Pape Gueye, Wadji égalisait de la main sans que cela ne soit signalé.

Guendouzi et Alvaro fous de rage

Mattéo Guendouzi, fou de rage, courrait vers ses adversaires pour demander des comptes, Álvaro González embrouillait de son côté l’arbitre de touche avant que Pape Gueye et Steve Mandanda ne se joignent à la fête organisée dans le rond central par l’ancien d’Arsenal (34e).

Trois minutes plus tard, grâce à l’intervention du coach adverse, Gurban Gurbanov, l’arbitre refusait le but (37e) et distribuait des jaunes (Gueye et Alvaro). Tout se calmait jusqu’à une nouvelle friction entre Cédric Bakambu et un défenseur adverse (53e). Mattéo Guendouzi, lui, n'a rien ressenti : « on a vu qu'il y avait une très bonne ambiance. Ils ont la chance d'avoir un très bon public. J'avais déjà joué ici, il y a trois ans de cela avec Arsenal, il y a une très belle atmosphère. C'est un très beau stade. On savait que ce serait difficile. On aime jouer ce genre de match, on ne fait pas trop attention à ce qui se passe à l'extérieur ». On en oublierait presque qu’il y avait du sport, ce jeudi soir. Victoire de l’OM (3-0) et qualification pour les huitièmes de la C4.