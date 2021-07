Antoine Griezmann ne voudrait pas reprendre l'entraînement avec le FC Barcelone !

Après deux ans, 71 matches de Liga, 22 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées, Antoine Griezmann (30 ans) serait sur le point de mettre un terme à son histoire d’amour avec le FC Barcelone. Une romance qui n’a toutefois jamais vraiment fonctionné. En effet, depuis quelques heures, la presse madrilène et catalane n’a qu’un sujet de discussion en tête : l’échange que préparent les Culés et l’Atlético de Madrid entre le champion du monde français et le milieu de terrain Saul Ñiguez.

Une opération censée permettre aux Blaugranas d’économiser l’imposant salaire du Français (33 M€ par an environ, avant la baisse de salaire consentie pour aider le club), tout en renforçant son entrejeu sans dépenser d’argent, après l’échec du dossier Wijnaldum. Ces dernières heures, de multiples informations circulent d’ailleurs à ce sujet. Sport indique que le Barça réclamerait 15 M€ aux Colchoneros en guise de compensation (les valeurs marchandes des deux joueurs ne sont pas égales), tandis que la Radio Catalunya affirme l’Atlético pourrait finalement compenser cette différence de valeurs en incluant le latéral gauche brésilien Renan Lodi et le défenseur espagnol Mario Hermoso.

Griezmann ne veut que l'Atlético

Depuis, les dernières informations en provenance d’Espagne sont formelles : aucun autre joueur ne serait inclus dans la transaction et aucune compensation financière ne serait envisagée par les Matelassiers. Du côté des joueurs, l’émission de la Cadena COPE, Tiempo de Juego, précise que Saul a demandé à quitter son club de coeur dès le mois de mai. Au sein du clan Griezmann, les déclarations de l’entourage du joueur laissent clairement la porte ouverte à un éventuel départ.

🚨🗣️ Paco González explica en el @partidazocope , el trueque Griezmann - Saúl



🔴⚪️ "Saúl pidió salir al Atlético de Madrid en el mes de mayo"



« C'est quelque chose qui concerne les deux clubs et c'est à eux de se mettre d'accord. Si le Barça veut vraiment se séparer d'Antoine, ils nous le feront savoir lorsqu'ils se seront arrangés (avec une autre formation, ndlr) ». Une tendance confirmée par une autre émission de la Cadena COPE, Partidazo de Cope. Ce programme affirme carrément que Griezmann ne veut pas reprendre l’entraînement avec le Barça (il est attendu à la fin du mois) et qu’il ne veut qu’une chose : revenir à l’Atlético. Toutes les parties semblent plus que jamais faire le forcing pour cet échange se réalise au plus vite…