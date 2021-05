Les trois raisons qui empêchent un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus

La suite après cette publicité

C’est souvent ce qu’il se passe quand son nom est pointé du doigt. Au cœur d'une tempête médiatique après la dégringolade de la Juventus au classement de Serie A, mais aussi à cause d’une visite au siège de Ferrari au lendemain d’une cuisante défaite à domicile face à l’AC Milan (0-3), Cristiano Ronaldo a répondu… en marquant. Buteur contre Sassuolo avant-hier, le Portugais a inscrit son 100e but sous le maillot bianconero.

Il est ainsi devenu le premier joueur à marquer 100 buts dans trois championnats différents (Serie A, Premier League, Liga) ainsi qu’en sélection. Pas de quoi effacer la déception des tifosi turinois pour cette saison, mais c’est un nouveau record dans son escarcelle. Et sauf revirement de situation, CR7 pourrait en battre d’autres sous le maillot piémontais.

Plus de courtisans pour CR7

En effet, si sa mère a publiquement clamé son envie de voir son fils retourner au Sporting Portugal, la Gazzetta dello Sport affirme que, malgré les rumeurs, Ronaldo ne devrait pas quitter la Juve cet été. Lié à la Vieille Dame jusqu’en 2022, CR7 avait été confirmé par le vice-président du club, Pavel Nedved alors qu’un retour au Real Madrid ou à Manchester United avait été évoqué. Sans parler de l’éternelle rumeur PSG et d’un agacement du vestiaire vis-à-vis du numéro 7.

CR7 parti pour rester, la Gazzetta l’affirme, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que les intérêts supposés de MU, du Real Madrid et du PSG n’ont jamais été concrètement confirmés. Face à l’absence de courtisan de ce standing, le journal au papier rose ne voit donc pas quelle équipe pourrait attirer le Lusitanien en assumant ses 31 M€ annuels. Enfin, le média rappelle que Ronaldo jouit des nouvelles règles fiscales instaurées en Italie pour attirer les plus riches. Des règles qui lui permettent de payer moins d’impôts.