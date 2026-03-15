Man City : Pep Guardiola garde espoir pour le titre de Premier League

Malgré une domination totale, Manchester City n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 sur la pelouse de West Ham, compliquant sérieusement ses chances de titre en Premier League. Les Citizens restent désormais à 9 points d’Arsenal, avec un match en moins, alors que les Hammers sortent de la zone de relégation. Le manque d’efficacité dans le dernier tiers et les difficultés devant le but ont une nouvelle fois pesé sur l’équipe de Pep Guardiola, notamment Erling Haaland, qui a manqué plusieurs occasions franches…

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Interrogé après le match, l’entraîneur espagnol a relativisé la situation : « ce n’est pas fini. Parce que nous n’avons pas perdu. » Sur la performance d’Haaland, il a ajouté : « Le manque de buts nous pèse, il nous manque évidemment. Il faut qu’on se crée plus d’occasions, comme en première mi-temps où il en a eu trois. Il reviendra. » Guardiola insiste sur la nécessité de retrouver de la fluidité et des automatismes dans le jeu offensif pour maintenir l’espoir d’un retour dans la course au titre et prépare déjà le prochain choc contre le Real Madrid en C1.