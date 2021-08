Liverpool : examens rassurants pour Andrew Robertson

Plus de peur que de mal pour Andrew Robertson. Sorti sur blessure lors d'un match de préparation contre l'Athletic Bilbao dimanche, le latéral gauche des Reds a passé des examens et a tenu à rassurer les supporters de Liverpool sur les réseaux sociaux.

«Merci à tous pour vos gentils messages et votre soutien. L'analyse ne suggère rien de trop important, mais il y a des dommages aux ligaments qui devront être réparés. Je vais travailler tous les jours pour pouvoir aider à nouveau l'équipe le plus tôt possible», a expliqué le joueur de 27 ans. La durée d'indisponibilité n'est pas encore précisé, mais il ne devrait pas pouvoir débuter pour la reprise de la Premier League, contre Norwich, ce samedi (18h30).

Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWA pic.twitter.com/urKPCLmHgS