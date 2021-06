Gareth Bale dévoile où jouera Sergio Ramos la saison prochaine

La suite après cette publicité

Le feuilleton Ramos est lancé. Et selon les dernières infos venant d'Espagne, le PSG est en pole position pour enrôler le désormais ex capitaine du Real Madrid, libre de tout contrat. Les deux clubs de Manchester seraient aussi sur le coup, mais l'offre parisienne est la plus satisfaisante pour l'instant. En conférence de presse avec sa sélection, son coéquipier de longue date Gareth Bale a été interrogé à ce sujet. Et il en a profité pour troller un peu.

« Je sais où il jouera la saison prochaine », a lancé le Gallois. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les journalistes, qui lui ont donc demandé où jouerait l'Espagnol. « En défense ! », a répondu l'ailier du Real Madrid, très fier de sa blague. Nous ne sommes donc pas vraiment plus avancés...