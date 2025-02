Barça : Fermin Lopez chambre Lamine Yamal

Le FC Barcelone cette saison, c’est un cocktail d’expérience et de fraîcheur, avec au sein-même du groupe un enthousiasme ambiant. Certains joueurs ont d’ailleurs pu nouer de véritables relations en cohabitant pendant près de deux mois lors du dernier Euro. On pense évidemment aux internationaux espagnols, sacrés champions d’Europe. Pour tuer le temps, certains d’entre eux se sont épris de passion pour les parties de FIFA, comme l’a expliqué Fermin Lopez au journal Sport.

Et apparemment, Lamine Yamal n’est pas le plus doué dans cet exercice. «En sélection, on joue souvent à FIFA avec Lamine, et la vérité c’est que je le bats toujours, même s’il dira que c’est faux. Dani (Olmo) et Pedri jouent aussi, mais ils jouent à un autre jeu, ce n’est pas du foot. Lamine voudra répondre, c’est sûr, et il dira que c’est faux», a rigolé Fermin.