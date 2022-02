LdC, Chelsea : Thomas Tuchel reste mesuré

Le LOSC s’est donc incliné sur la pelouse de Chelsea (2-0) au terme d’un match maîtrisé par les Blues. Pas de quoi fanfaronner pour autant côté londonien. Fin connaisseur des Dogues, Thomas Tuchel était ravi de la victoire des siens, mais il s’attend à un match retour plus compliqué.

« Lille a joué un match très physique, très discipliné. Mais on a joué un match fort mentalement. Ce n’était pas possible pour Lille de se créer des occasions. C’était important pour nous. On a mérité de gagner. C’était un match très dur, difficile. On a beaucoup de respect pour eux, ils n’ont pas grand-chose à perdre. C’est seulement la mi-temps. On doit faire encore un bon match », a-t-il déclaré au micro de Canal+.