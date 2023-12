Serie A : l’Inter Milan concède le nul, la Lazio enchaîne

Coup d’arrêt pour l’Inter Milan. En tête de la Serie A, les Nerazzurri avaient l’occasion de prendre le large sur la Juventus en s’imposant sur la pelouse du Genoa, ce vendredi. Mais la rencontre a été plus compliquée que prévu pour les Milanais, puisqu’au bout de quinze minutes, le jeu s’est momentanément arrêté à cause de nombreux fumigènes qui obstruaient la visibilité. Ce qui n’a pas empêché l’Inter d’ouvrir le score en fin de première période grâce à Arnautovic (1-0, 42e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 45 18 34 14 3 1 42 8 13 Genoa 20 18 -4 5 5 8 19 23

Mais les longs arrêts de jeu en raison de l’interruption auront permis au Genoa d’égaliser, puisque Dragusin a arraché le nul juste avant le retour aux vestiaires, de la tête (1-1, 45e+7). Et malgré plusieurs tentatives milanaises, les Rossoblù (13e) ont bien tenu face au leader et obtiennent le point du nul, alors que l’Inter Milan garde provisoirement cinq points d’avance. Dans l’autre rencontre de la soirée, la Lazio a enchaîné un deuxième succès (3-1) de suite contre Frosinone (14e) et remonte au 8e rang avant la pause hivernale.