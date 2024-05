Jérôme Boateng rebondit à LASK

L’expérience à Salernitana aura duré à peine six mois. Jérôme Boateng (35 ans) quitte le club italien, bon dernier de Serie A et relégué en Serie B, et file du côté de l’Autriche. Le champion du monde 2014 s’est engagé pour deux saisons au LASK.

La suite après cette publicité

«Il avait de nombreuses offres très lucratives. Si nous avons pu l’amener ici c’est parce qu’il soutient pleinement notre vision et place le parcours sportif au-dessus de ses intérêts économiques», s’est réjoui Siegmund Gruber, le PDG du récent 3e du championnat autrichien. Le club de Linz a terminé derrière le RB Salzbourg et Sturm Graz.