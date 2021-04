Nantes-OL : la réaction à chaud de Rudi Garcia

L'Olympique Lyonnais reste à l'affût. Victorieux à Nantes (2-1) grâce à un doublé de Memphis Depay, l'OL reste à une longueur du podium au classement. Un succès vital dans la course à la Ligue des champions. Interrogé à l'issue de la rencontre par Canal +, Rudi Garcia a livré son sentiment sur cette dix-neuvième victoire de la saison en Ligue 1.

« C'est passionnant, exaltant. Quatre équipes en aussi peu de points après trente trois journées, et surtout avec autant de points c'est inédit. Pour l'instant on a la mauvaise place. Mais en gagnant à Nantes, je peux dire qu'on a récupéré notre destin puisqu'on va recevoir Lille et aller à Monaco. Il va falloir bien gérer ces deux matchs là, mais si on gagne tout jusqu'à la fin on sera sur le podium, » a ainsi analysé le technicien lyonnais. La fin de saison s'annonce haletante du côté de l'OL !