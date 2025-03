Real Madrid : les révélations d’Ancelotti sur le penalty de Julian Alvarez et d’Antonio Rudiger

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après une séance de tirs au but remportée face à l’Atlético de Madrid. Une séance marquée par l’annulation du tir au but de Julian Alvarez après intervention du VAR puisque l’Argentin a touché deux fois le ballon au moment de sa glissade. Une situation inédite qui a étonné tout le monde et qui a couté cher aux Colchoneros. Après la rencontre, Ancelotti en a profité pour revenir sur cette situation.

«Oh, oui. Oui, oui. Pouf. C’est très bizarre, oui. Il le touche, il le touche deux fois. Il tire avec sa droite et touche avec sa gauche. C’est une loterie, c’est connu», a-t-il lancé sur l’Argentin, avant d’évoquer le cas de Rudiger, dernier tireur de la séance. «Nous voulions mettre Endrick en cinquième position, mais nous pensions que Rüdiger était plus détendu. Nous en avons parlé, j’ai dit à Endrick qu’il allait prendre la cinquième place et je ne l’ai pas vu très heureux et j’ai dit 'attendez, attendez’ …»