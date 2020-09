FIFA 21 : la violente sortie de Romelu Lukaku après avoir découvert sa note

Ce jeudi, les fans du plus célèbre jeu vidéo consacré au football FIFA ont pu voir les notes des joueurs. Un événement toujours très attendu par les amateurs du jeu mais aussi des joueurs qui sont toujours très friands de connaitre les aptitudes de leur double virtuel. Si certains ont été ravis de voir que leur note avait évolué favorablement, ce n'est pas le cas de tout le monde, à commencer par Romelu Lukaku.

La star belge, qui a réalisé une superbe saison avec l'Inter Milan (34 buts et 6 passes décisives en 51 rencontres), a la même note que dans l'édition précédente du jeu vidéo à savoir 85. Ce qui a sacrément agacé l'attaquant belge qui n'a pas hésité à envoyer un tweet cinglant à EA Sports, l'éditeur du jeu. «Soyons honnêtes, FIFA se plante avec ses notes. Du coup les joueurs se plaignent à propos du jeu et leur font un peu plus de publicité. J'en ai marre de cette merde. Je sais ce que je fais.» Voilà qui est dit.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️