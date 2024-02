OM : Medhi Benatia évoque sa relation avec Pablo Longoria

Arrivé il y a quelques mois à l’OM, Medhi Benatia découvre un poste de conseiller de Pablo Longoria. L’ex-international marocain doit gérer le côté sportif du club et découvre donc un métier qu’il n’avait jamais connu depuis sa fin de carrière. Ce dimanche, en amont du match entre l’OM et Brest, le néo-dirigeant phocéen s’est confié à Prime Video pour évoquer ses débuts et surtout sa relation avec Pablo Longoria avec lequel il a dirigé le mercato olympien d’une main de fer.

«Je suis jeune, je n’ai pas beaucoup d’expérience en tant que conseiller, je l’accepte. Pour le coup, Pablo a une sacré expérience, pour moi il fait partie un peu de ce genre de surdoué, il a beaucoup de qualités, il m’a appelé, j’essaie de l’aider, de lui apporter ce dont il avait besoin, ce que je peux apporter au coach et au groupe, c’est-à-dire de la confiance. Pablo a une grande passion, il a commencé scout et il est aujourd’hui président de l’OM, c’est dire les qualités du monsieur. On a beaucoup d’envie et de passion et ce club a besoin de ça… On a géré le mercato ensemble, comme d’habitude. On s’attendait à un mercato très calme et à l’arrivée on respecte les décisions. Quand tu es l’OM, tu ne peux pas bloquer un joueur, moi je suis prêt à discuter, un club comme ça se vit à 2000 %. On insiste sur l’amour du maillot, les supporters ont besoin de ça, ça a manqué parfois et on a géré le mercato comme ça. Si un avion est là demain, je viens. C’est comme ça. Faris, Merlin, Garcia, c’est ça», a exprimé l’ex-défenseur de la Juve et du Bayern Munich.