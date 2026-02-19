OM : l’hommage d’Habib Beye à Pape Diouf

18 ans après en être parti comme joueur, Habib Beye revient à l’OM mais dans la peau du nouvel entraîneur. S’il a su garder un certain flegme, l’ancien latéral droit a tout de même eu une pensée pour Pape Diouf durant sa conférence de presse. «Je me souviens de Pape Diouf, que je considérais comme mon père spirituel. Il m’a toujours dit : "quand le feu brûle à Marseille, il faut parfois le laisser brûler car il s’éteint tout seul"». Une référence directe à la période que vivent actuellement les Phocéens.

«Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais il faut de temps en temps être capable de rester froid, calme et serein. Je suis quelqu’un d’assez calme. Par moment, je peux être volcanique dans l’entraînement ou sur le terrain. Mais c’est lié aux émotions que vous vivez avec votre équipe», poursuit le technicien. Ancien président de l’OM (de 2005 à 2009) aujourd’hui décédé (en 2020), Pape Diouf a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club.