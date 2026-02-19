Menu Rechercher
Commenter 13
Ligue 1

OM : l’hommage d’Habib Beye à Pape Diouf

Par Maxime Barbaud
1 min.
Habib Beye attend une opportunité en L1 @Maxppp

18 ans après en être parti comme joueur, Habib Beye revient à l’OM mais dans la peau du nouvel entraîneur. S’il a su garder un certain flegme, l’ancien latéral droit a tout de même eu une pensée pour Pape Diouf durant sa conférence de presse. «Je me souviens de Pape Diouf, que je considérais comme mon père spirituel. Il m’a toujours dit : "quand le feu brûle à Marseille, il faut parfois le laisser brûler car il s’éteint tout seul"». Une référence directe à la période que vivent actuellement les Phocéens.

La suite après cette publicité

«Ce club vous amène dans des émotions immenses, mais il faut de temps en temps être capable de rester froid, calme et serein. Je suis quelqu’un d’assez calme. Par moment, je peux être volcanique dans l’entraînement ou sur le terrain. Mais c’est lié aux émotions que vous vivez avec votre équipe», poursuit le technicien. Ancien président de l’OM (de 2005 à 2009) aujourd’hui décédé (en 2020), Pape Diouf a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier