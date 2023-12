OL : les 2 candidats finaux pour le poste d’entraîneur

Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique Lyonnais ? C’est la question que se pose toute la France du foot. En ce moment, c’est Pierre Sage qui assure l’intérim. Après une première intéressante face à Lens malgré une défaite (3-2), laissant ainsi quelques sensations positives dans le jeu, les Rhodaniens sont retombés dans leurs travers lors de ce duel face à l’OM en milieu de semaine (3-0).

La suite après cette publicité

De quoi refroidir tout le monde du côté de la Capitale des Gaules. Comme l’indique RMC Sport, ce duel entre l’OL et Toulouse cet après-midi va être décisif pour la suite des évènements. Une victoire face aux Violets laisserait un peu plus de temps au directeur du centre de formation du club, et au moins lui laisser les commandes de l’équipe jusqu’à la trêve de Noël. Mais une chose semble sûre, l’intention de Textor est bien d’enrôler un nouveau coach pour prendre la suite de Textor et Sage ne restera pas en poste. La question ici est donc de savoir "quand".

À lire

OL : Corentin Tolisso dans le groupe pour affronter Toulouse

Deux favoris

En cas de défaite en revanche, tout devrait s’accélérer et il est fort probable que le nouveau coach lyonnais débarque dans les prochains jours. La question du "qui" elle est déjà à moitié répondue, puisqu’il y a deux favoris pour occuper le poste. En interne, certaines voix poussent pour un retour de Bruno Genesio. Comme révélé en exclusivité par nos soins, le vestiaire lyonnais est très favorable à un retour de celui qui a quitté le Stade Rennais à la mi-novembre.

La suite après cette publicité

De son côté, David Friio, le nouveau directeur sportif est plutôt partisan de faire venir Jorge Sampaoli, qu’on ne présente plus. L’Argentin est lui aussi libre de tout contrat après avoir été démis de ses fonctions à Flamengo plus tôt cette saison. La presse argentine expliquait même vendredi que c’était bien avancé. Tout devrait donc se jouer entre le tacticien français et le sulfureux coach argentin… John Textor va avoir une sacrée décision à prendre d’ici les fêtes.