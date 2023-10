Ça va bouger à la direction de l’OM !

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines ont été difficiles à vivre pour certains à Marseille. La fameuse réunion avec les représentants d’associations est passée par là. Depuis, Marcelino est parti. Il a été remplacé un temps par l’intérimaire Jacques Abardonado, puis par Gennaro Gattuso, en poste depuis deux matchs, avant la réception de Le Havre ce dimanche (13h). En coulisses, les choses ne sont pas encore réglées mais il risque d’y avoir des bouleversements.

Après avoir menacé de démissionner, Pablo Longoria est bien en place à son poste. Il a porté plainte contre X en revanche. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête préliminaire pour menaces ces derniers jours. La pression ne retombe pas vraiment sur les épaules de l’Espagnol, qui sait que le plus dur est encore à venir dans son bras de fer engagé avec certaines associations de supporters, Rachid Zeroual et les South Winners en tête.

À lire

OM : Renan Lodi blessé et forfait avec le Brésil

Des têtes vont tomber au sein du directoire

En parallèle à ce conflit, une réunion du directoire a eu lieu ce vendredi pour décider de son propre avenir. Il avait d’ailleurs annoncé sa mise en retrait au cœur du conflit le 19 septembre dernier. Longoria, mais aussi le directeur général en charge de la stratégie et du développement, Pedro Iriondo, le directeur administratif, Stéphane Tessier, et Javier Ribalta le directeur du football se sont vus pour une concertation au sommet. Parmi ces quatre hommes, il risque d’y avoir au moins un départ. Parti se ressourcer en Suisse et très discuté par une partie des supporters, Javier Ribalta est sur la sellette.

La suite après cette publicité

Il était absent des 4 derniers matchs de l’OM et aurait particulièrement mal vécu les récents évènements, d’après La Provence. Une idée qui germe en lui depuis un moment à en croire le quotidien régional puisqu’il préférait Paulo Fonseca à Marcelino pour assurer la suite de Tudor. Ribalta aurait même une piste en Serie A, ce que dément l’OM. Une décision doit être prise dans les prochains jours, y compris pour Stéphane Tessier, dont l’avenir n’est pas non plus assuré. En cas de départ, il faudra l’aval de Barry Cohen, le président du conseil de surveillance, et d’autres conseillers de Frank McCourt.