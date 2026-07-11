Norvège - Angleterre : les compositions probables

Après avoir écarté le Mexique (2-3), l’Angleterre retrouve la Norvège, qui a sorti le Brésil, avec une place en demi-finales de la Coupe du Monde 2026 à la clé. Les Three Lions partent avec le statut de favoris face à une sélection norvégienne emmenée par un Erling Haaland bluffant, mais qui pourrait réserver quelques surprises dans son animation offensive. Solide depuis le début du tournoi, la Norvège s’appuiera une nouvelle fois sur son ossature habituelle. Devant le gardien Nyland, la défense devrait être composée de Ryerson, Ajer, Heggem et Wolfe. Au milieu, Berg, Berge et Ødegaard formeront le trio chargé d’assurer l’équilibre et d’alimenter le secteur offensif.

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C’est justement devant que Ståle Solbakken pourrait créer la surprise. Titulaires depuis le début de la compétition, Antonio Nusa et Alexander Sørloth devraient débuter sur le banc. Oscar Bobb et Andreas Schjelderup sont pressentis pour accompagner Erling Haaland dans le trio offensif, avec l’objectif d’apporter davantage de vitesse et de percussion face à la défense anglaise.

Du classique pour l’Angleterre

De son côté, Thomas Tuchel ne devrait pas bouleverser une équipe qui monte en puissance depuis le début de la compétition. Jordan Pickford gardera les cages derrière une défense composée de Spence, Konsa, Stones et O’Reilly. Dans l’entrejeu, Declan Rice sera épaulé par Elliot Anderson et Jude Bellingham, toujours aussi précieux dans les deux surfaces et probablement l’un des meilleurs anglais depuis le début du tournoi.

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En attaque, aucune surprise n’est attendue et Tuchel devrait miser sur la continuité des derniers matches. Bukayo Saka et Anthony Gordon devraient animer les couloirs pour accompagner Harry Kane, toujours leader de l’attaque anglaise. Un onze désormais bien installé qui tentera de confirmer sa montée en régime pour décrocher une place dans le dernier carré de cette Coupe du Monde 2026.