Premier League : Manchester City s'impose sans briller face à Arsenal

A l'occasion de la cinquième journée de Premier League, Manchester City recevait Arsenal à l'Etihad Stadium. Auteur d'un début de saison très décevant, les Citizens pouvaient revenir à deux longueurs de leur adversaire du jour en cas de succès. De leur côté, les Gunners voulaient enfoncer encore un peu plus la bande à Guardiola. Pour cette affiche, le manager espagnol de City s'appuyait sur un 4-3-3 avec le trio Sterling, Aguero, Mahrez en pointe. Son ancien adjoint Mikel Arteta, optait pour un 3-4-3 et titularisait notamment Nicolas Pépé aux côtés de Willian et Pierre-Emerick Aubameyang.

La suite après cette publicité

Dès la première minute, Riyad Mahrez allumait la première mèche mais sa frappe enroulée filait à côté. Une opportunité qui ne lançait pas pour autant la rencontre. Les Citizens se heurtaient en effet au bloc bas de leur adversaire dans le premier quart d'heure. Sur sa deuxième occasion du match, City parvenait à ouvrir le score. Bien décalé par Aguero, Foden voyait sa frappe repoussée par Leno, Sterling opportuniste suivait bien et poussait le ballon au fond des filets (1-0, 23e).

Arsenal a manqué d'ambition pour égaliser

Ce but réveillait Arsenal et Saka de près butait sur Ederson (26e). Insuffisant cependant pour contrecarrer les plans des Citizens. Mahrez (27e) puis Foden (33e) sollicitaient Leno sans succès. Juste avant la pause, Arsenal manquait une belle opportunité de revenir au score. Saka combinait bien avec Aubameyang et voyait sa frappe repoussée en corner par Ederson (40e). Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta confirmaient leurs intentions. Sur la gauche, Aubameyang distillait un bon centre pour Pépé dont la tête n'inquiétait pas Ederson (46e).

Malheureusement, cette affiche de Premier League perdait en intensité et les occasions se faisaient rares. Dans le dernier quart d'heure, après un petit numéro de Cancelo sur la droite, David Luiz manquait de tromper son propre gardien (77e). Inoffensifs, les Gunners s'en remettaient aux phases arrêtées mais Nicolas Pépé sur coup-franc voyait sa frappe filer à côté (82e). Grâce à son deuxième succès de la saison, Manchester City revenait provisoirement à deux longueurs du podium.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Retrouvez le classement de Premier League ici.