PSG : Christophe Galtier revient sur la performance magistrale de Kylian Mbappé

Pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé débutait une rencontre officielle sous le maillot parisien avec le brassard de capitaine. L’attaquant du Paris Saint-Germain a parfaitement assumé ce rôle en marquant un quintuplé lors de la victoire étincelante des siens face aux amateurs du Pays de Cassel (7-0), le premier de l’histoire du PSG. Une victoire nette et sans bavure marquée du saut du numéro 7 parisien. Son entraineur, Christophe Galtier, a d’ailleurs salué la performance du buteur après la rencontre.

Au micro du diffuseur de la rencontre, l’entraineur parisien n’a pas tari d’éloges sur l’attaquant tricolore. «Kylian c’est un buteur, il est obsédé par le but et l’attaque. Le fait qu’il est pu marquer, je ne vais pas dire que ça va le mettre en confiance. Il est dans ses standards. L’année dernière il avait marqué beaucoup de buts. Je crois qu’il avait marqué 56 buts. C’est important à la fois pour lui et pour Ney qu’ils aient pu jouer la totalité du match» a notamment confié Christophe Galtier. Mais où s’arrêtera donc Kylian Mbappé ?

