La Liga décimée par le Covid-19

Cette nouvelle vague du Covid-19 touche de plus en plus le monde du football, notamment en Espagne. Depuis quelques jours, de plus en plus de clubs de Liga signalent de nouveaux cas positifs, ce qui a obligé la Ligue espagnole à renforcer les contrôles. LaLiga a décidé d'établir un nouveau protocole de prévention dictant, entre autres, que les joueurs subiront des tests PCR au retour des vacances de Noël, à la fin des pauses FIFA, aux nouvelles recrues, aux joueurs revenant de trois jours de repos consécutifs ou plus et à d'autres situations nécessitant ce type de contrôle.

La suite après cette publicité

Seulement lundi, 31 joueurs ont été testés positifs au coronavirus, notamment deux au FC Barcelone (Lenglet et Dani Alves) dix à la Real Sociedad ou encore six au Real Betis (leur identité n'a pas été dévoilée par les clubs respectifs). En ce retour de vacances, tous les clubs suivront le protocole de LaLiga et tous les joueurs sont testés. En conséquence, de nombreux tests positifs sont confirmés, tant pour les joueurs que pour le personnel. Toutes ces personnes positives devront passer 10 jours en quarantaine avant de faire leur retour sur les terrains.