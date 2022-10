AS Monaco - SCO Angers : les compositions officielles

Pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit Angers SCO au stade Louis-II ce dimanche après-midi (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Monégasques doivent stopper leur série de quatre matchs sans victoires. Bien partis en début de saison, ils connaissent un coup d’arrêt depuis quelques semaines. 2 matchs nuls et deux défaites notamment la dernière en championnat contre Lille qui a fait mal aux hommes de Philippe Clément (un revers 4-3 avoir mené 3-2). Actuel 7e, Monaco peut recoller avec les places européennes. Pour cela, Clément fait confiance à son duo Ben Yedder-Embolo devant et à Fofana au milieu de terrain. Sarr et Disasi forment la charnière centrale.

Les Angevins, eux, sont clairement en danger cette saison. Derniers du classement ils jouent leur survie dans l’élite. Avec un succès, ils ont l’occasion de ressortir de la zone rouge et de se donner un bon bol d’air frais. Les joueurs de Gérald Baticle ont eux aussi une série de quatre matchs sans victoire à arrêter, pire ils sont sur quatre défaites de suite. Le coach angevin aligne son 3-4-1-2 avec Mendy et Hountondji notamment en défense centrale. Capelle et Bentaleb dans le double pivot et Ounahi pour soutenir Hunou et Salama devant.

Les compositions d’équipes

AS Monaco : Nubel - Maripan, Disasi (cap.), Sarr, Jakobs - Akliouche, Matazo, Fofana, Minamino - Ben Yedder, Embolo.

SCO Angers Fofana - Mendy, Amadou, Hountondji - Valery, Bentaleb, Capelle (cap.), Abdelli - Ounahi - Hunou, Salama.

