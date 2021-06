JT Foot Mercato : les dossiers brûlants qui affolent l'Olympique de Marseille

La suite après cette publicité

Alors que Gerson va arriver à Marseille ce week-end, d'autres recrues sont aussi attendues sur la Canebière. Les dirigeants phocéens multiplient les pistes et plusieurs dossiers sont sur le point d'aboutir. De Gameiro à Guendouzi en passant par Lirola ou De la Fuente, Pablo Longoria avance sur cette refonte de l'effectif qui est annoncée cet été.

Marseille cherche aussi une doublure à Steve Mandanda et a jeté son dévolu sur Pau Lopez, de l'AS Roma. Et puis, ça va également bouger dans le sens des départs. On pense notamment à Boubacar Kamara et à Nemanja Radonjic qui pourraient partir en cas d'offres satisfaisantes.