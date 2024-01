OL : Ainsley Maitland-Niles raconte son adaptation

À l’OL depuis cet été, Ainsley Maitland-Niles a connu une première partie de championnat assez compliquée, à l’image de son équipe. En conférence de presse aujourd’hui, l’ancien joueur d’Arsenal assure être dans une meilleure dynamique. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL. « Je pense que je suis à l’aise dans l’équipe, l’environnement est important et c’est dû à mes coéquipiers et au staff. Je me sens à 100% maintenant et je me sens bien mieux par rapport au départ ». Une intégration qui va de pair avec son niveau en français. « Je prends des cours de français, mais il est encore en chantier. Je comprends les consignes du coach et je comprends ce qu’il se passe sur le terrain, c’est pour la communication du quotidien que c’est un peu plus compliqué. »

La suite après cette publicité

L’Anglais affirme être surpris du niveau de la Ligue 1. « C’est un championnat très physique et exigeant. Il faut utiliser autant son corps que le cerveau. On a coutume de dire que la Ligue 1 n’est pas au niveau des autres championnats, mais en venant ici, on se rend compte que ce n’est pas le cas et que la Ligue 1 est un championnat de très haut niveau ».