Ballon d’Or 2023 : la 21e place d’Antoine Griezmann fait scandale

Antoine Griezmann fait indiscutablement partie des meilleurs joueurs d’Europe actuellement. Si l’Atlético réalise une année civile 2023 exceptionnelle et que les Colchoneros ne sont qu’à trois points du Real Madrid avec un match de moins en Liga, c’est en bonne partie grâce au Français qui marche sur l’eau. Il affiche 9 buts au compteur en 13 rencontres cette saison, mais surtout, il sort d’un exercice 2022/2023 à 15 buts et 16 passes décisives en Liga. Des statistiques monstrueuses sur la saison prise en compte pour ce Ballon d’Or, et c’est donc assez surprenant de le voir classé aussi bas…

Surtout qu’il a aussi été plutôt performant lors du Mondial du Qatar, étant l’un des meilleurs joueurs des Bleus, dans un registre un peu différent de celui qui est le sien habituellement. La présence de certains autres joueurs offensifs qui affichent un bilan similaire ou inférieur et n’ont pas spécialement brillé en sélection devant lui peut donc poser question. En Espagne, où on prête une énorme importance au Ballon d’Or, cette place aussi basse passe très mal. Depuis lundi soir, de nombreux articles et billets d’humeur ont été publiés à ce sujet chez nos voisins ibériques.

Une injustice totale

« Avec ce qu’il a fait avec l’Atlético et au Mondial, c’est incroyable que Griezmann soit 21e », s’est par exemple emporté l’agent et consultant José Antonio Martín Otín sur le plateau d’El Chiringuito. « Ce n’est pas une nouveauté, ils (l’Atlético, NDLR) sont habitués. […] Dans un vote où ce qui compte est le marketing et le bruit médiatique, à l’Atlético ils ont un désavantage par rapport à d’autres », peut-on lire dans Mundo Deportivo, où on ne comprend pas la place de certains joueurs devant Grizi. « Bellingham, Kvaratskhelia, Bounou, Modric, Salah, Osimhen ou Vinicius Jr » sont cités.

« Si on donne de l’importance au Mondial et que c’est pour ça que Messi est premier, Griezmann ne peut pas être vingt-et-unième. Je suis désolé mais il a fait une grosse saison avec l’Atlético et il a été le deuxième ou troisième meilleur joueur du Mondial. Ce n’est pas possible que Messi soit premier et Griezmann vingt-et-unième », a lancé le journaliste de la Cadena SER Bruno Alemany. Dans sa liste, le quotidien Marca avait par exemple classé le Français à la septième position de ce Ballon d’Or 2023. Vous l’aurez compris, dans le coeur des Espagnols, Antoine Griezmann aurait au moins dû être top 10 !