Chelsea : les délicats premiers pas d’Enzo Maresca

On efface tout et on recommence. Une nouvelle fois, le Chelsea version Todd Boehly a décidé de repartir d’une feuille blanche, en remerciant Mauricio Pochettino, dont la fin de saison avait pourtant été convaincante. Et en nommant un entraîneur novice à ce niveau, Enzo Maresca, qui venait de faire remonter Leicester en Premier League. Un nouvel homme sur le banc mais toujours les mêmes méthodes sur le marché des transferts, avec principalement de jeunes joueurs à fort potentiel.

La suite après cette publicité

Omari Kellyman (18 ans), Renato Veiga (21 ans), Marc Guiu (18 ans), Caleb Wiley (19 ans), que des jeunes éléments, avec Kiernan Dewsbury-Hall (25 ans) en guise de cadeau à Maresca, puisqu’il s’agissait de son milieu à Leicester, ou encore Tosin Adarabioyo (26 ans), arrivé libre de Fulham. Pas de grande star ou de joueur confirmé (en attendant l’évolution du dossier Osimhen) et la volonté de bâtir un jeu alléchant avec Enzo Maresca aux commandes. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, il ne partage pas que le look de l’entraîneur espagnol. Maresca veut repartir de derrière en passe courte et jouer un football offensif.

À lire

Chelsea : Enzo Fernandez a parlé à Wesley Fofana

De nouveaux principes pas encore assimilés

Mais pour l’instant, cela a du mal à prendre. Loin de nous l’idée de vouloir tirer des conclusions après deux matches amicaux, mais Chelsea a pour l’instant fait match nul contre Wrexham, club de troisième division, et a perdu 4-1 contre le Celtic Glasgow. Et les principes de jeu de Maresca n’ont visiblement pas été bien compris par ses ouailles, comme il l’a lui-même déclaré. « Nous confondons encore les choses avec et sans le ballon. C’est normal en ce moment où nous essayons de faire quelque chose de nouveau », a-t-il ainsi déclaré après la défaite face au Celtic.

La suite après cette publicité

Sixième entraîneur nommé depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont pris le contrôle du club il y a deux ans, Maresca se trouve aussi confronté aux spécificités de cet effectif XXL, où internationaux confirmés et jeunes espoirs s’accumulent. Des choix ont été faits pour composer le groupe emmené en tournée de pré-saison, et beaucoup de joueurs sont aujourd’hui sur la liste des transferts. Maresca aura la lourde tâche de faire le tri pour constituer un groupe homogène. Au programme désormais, une série d’adversaires prestigieux pour la tournée américaine, avec Manchester City ou le Real Madrid. Puis une première journée redoutée, face à Manchester City, en Premier League dès le 18 août. Pas l’assurance de débuter cette nouvelle saison par une victoire.